हाथों में हाथ तेरा, और दिल यूं ही मचल ता रहे।

खामोश रातों में जब चाँदनी मुस्कुराती है,

तेरी याद चुपके से मेरे दिल को छू जाती है।

धड़कनों की हर एक लय में तेरा नाम बसता है,

जैसे बंजर ज़मीन पर सावन बरस जाता है।

तेरी आँखों की गहराई में खो जाना है मुझे,

हर गम को भुलाकर तेरा हो जाना है मुझे।

तू जो पास हो तो ये जहाँ हसीन लगता है,

बिन तेरे हर लम्हा अधूरा सा लगता है।

वक्त की रफ्तार भी थम सी जाती है वहाँ,

जहाँ तू और मैं हों, और कोई न हो यहाँ।

ये इश्क़ का सफर यूँ ही उम्र भर चलता रहे,

हाथों में हाथ तेरा, और दिल यूं ही मचल ता रहे।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

9 minutes ago