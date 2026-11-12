तो सबके लिए एक तराजू बनाना!

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                            जिस सभा में नारी का सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव तले कुचला जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ धर्मराज भी मौन रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ धर्म स्वयं लज्जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी ने जब प्रश्न किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस धर्म ने यह अधिकार दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस राजधर्म की मर्यादा ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी को अपमानित किया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब क्रोध ज्वाल बनकर उठता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय कहाँ चुप रह पाता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब न्याय स्वयं मौन हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिशोध जन्म ले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गांधारी ने तब समझाया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा बड़ी शक्ति होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध की अग्नि में जलकर तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल विनाश की प्राप्ति होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कालचक्र जब घूम गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुरुवंश धूल में मिल बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ पुत्रों की माँ का आँचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही पल में सूना हो बैठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जग को क्षमा सिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयं शोक में जलने लगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पुत्रों के शव देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी ममता प्रतिशोध बनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण को भी फिर श्राप मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का बाँध टूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक, धैर्य और क्षमा का पाठ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हृदय में छूट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब काल ने मानव से पूछा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न्याय तुम्हारा बदल गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के दुख में जो पत्थर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना दुख पाकर पिघल गया!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के घावों पर मरहम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घावों पर अंगार क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के लिए क्षमा का पाठ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए प्रतिकार क्यों?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो मनुज! यह धर्म नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अवसर देखकर बदल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नियम पराए द्वार बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने द्वार स्वयं ढह जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा तभी तक शोभा देती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक न्याय सुरक्षित रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय सहना धर्म नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सत्य इतिहास कहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपने भीतर झाँको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जग को उपदेश सुनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय अगर सचमुच प्रिय है तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सबके लिए एक तराजू बनाना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी के कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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