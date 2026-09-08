चेहरे और समय

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                            लोग बदले हैं कि मौसम का असर है, क्या कहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ़ चेहरों का बदला-सा सफ़र है, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तलक जो हाथ थामे साथ चलने की क़सम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उनके हाथ में अपना ही घर है, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की बातें करने वाले भी बड़े मशहूर थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उन्हीं के होंठ पर चुप्पी का डर है, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमें अपना समझकर हर घड़ी शामिल रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हमारी ज़िंदगी में हम ही बेघर हैं, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त ने जब आईना उनके सामने रख दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखकर चेहरा सभी कहते-“ये किधर है?”, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष देना भी भला किसको यहाँ आसान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी कम, आदमी में स्वार्थ ज़्यादा है, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते अब एहसान जैसे, प्रेम भी सौदा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बचाना भी यहाँ कोई हुनर है, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने जिनको देवता समझा, वही बाज़ार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कीमत देखकर ख़ुश हैं, ये हुनर है, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसी के बदलने का शिकवा नहीं करते हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय ने बस खोल दी आँखें ख़बर है, क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे वही हैं, मगर पहचान बदली है बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी के भीतर आदमी कितना मर गया क्या कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-डी के कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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