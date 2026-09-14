आराम का नशा

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                            आराम! तुझे वरदान कहें या अभिशाप कहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मीठा विष है, कैसे तेरा प्रताप कहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू आया जब जीवन में, श्रम सो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौरुष का दीप कहीं भीतर खो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों ने औज़ार छोड़े, तकिया थाम लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने संघर्ष छोड़ा, सुख का नाम लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कहता-“कल कर लेना, आज क्यों श्रम करना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मनुष्य सीख गया, बस स्वप्नों में ही जीना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप से बचा, तो छाँव ने कमज़ोर कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष से भागा, तो भाग्य पर दोष धर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ, कर्मभूमि पुकार रही है आज तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है तुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ कठिन है तो क्या, पदचिह्न वहीं बनेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गिरकर उठेंगे, वही इतिहास रचेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आराम करो, पर रण से विमुख मत होना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थक जाओ तो रुकना, पर रुककर मत सोना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन उस दीपक का नाम नहीं, जो बस जलता रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन वह ज्वाला है, जो अँधेरों से लड़ता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन श्रम से प्रेम करेगा यह मानव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन भाग्य भी झुकेगा उसके सम्मुख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आराम नहीं, कर्म ही जीवन का अभिमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो, तुम्हारे भीतर अभी अग्नि का गान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी. के. कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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