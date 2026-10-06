जंगल में परिश्रम

जंगल की झुरमुटों से लेकर

पेड़ों की डालियों तक



घास के मैदानों से लेकर

धान की बलियों तक



बीज जुटाती गिलहरी

और खाना खोजती चिड़िया है



सब काम करे अपना - अपना

जंगल की यही दुनिया है



जो बीज दबाए गिलहरी

वो बन जाता पेड़ है



इन टिटिहरी का घर तो

यह खेतों की मेड है



यह चींटियां करे मेहनत हर वक्त

छोटी नहीं यह बात



उल्लू करे मेहनत

पूरी - पूरी रात



घास चरते हिरण और

लंगूर लटके डाल पर



मगरमच्छ है पानी में

बाज करे गर्व अपनी उड़ान पर



भालू जुटाए खाना

ठंड को बिताना है



इस जंगल का नियम यही

मेहनत का फल , खाना है



हाथी चिंघाड़े , शेर दहाड़े

या यह छोटी चिड़िया है



सब करे परिश्रम

जंगल की यही दुनिया है





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एक घंटा पहले