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"दोनों तरफ मन मोद मिलें "

Aditya Dahiya

Aditya Dahiya

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दीवानों का हाल लिखूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चप्पल से बेहाल लिखूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार की बातें ऐसी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो पउआ देशी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हो के भी हो जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र कहीं खो जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी बात करें कैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे! उनसे बात करें कैसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम आए थे करने को पाठ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नया पाठ पढ़ने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर देख जिन्हें मोह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका श्रृंगार हम गढ़ने लगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक असाइनमेंट के कारण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो-दो नयना चार हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मुख से उद्घाटित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों के बड़े विचार हुए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने मन को समझाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तू क्षण भर को भरमाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परीक्षा के परिणाम दिवस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हमने उसको देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सखी संग उनके थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे थोड़ी चंचल भी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर जाने को ज्यों हम निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्यों रोक उन्होंने पूछ लिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परीक्षा का क्या परिणाम मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अंकों का हुआ योग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने यथार्थ ही बतलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मन हमारे भी आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब इन्होंने हमसे पूछा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हम भी पूछ ही लेते हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने अंक जो बतलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे से ही मेल खाया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले दिए हम सामान्य सोच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सकता है, ये था संयोग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कोई न अन्य बात हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मिला बात का कोई संयोग।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कभी-कभी वो दिखती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास की कक्षाओं में बस उन्हें देखने जाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखने न दिखने पर शेर नया एक गाते थे।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे न हम कुछ कह पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव न सम्मुख बह पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें उनको मित्र बनाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सुनना, कुछ सुनाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख्य विषय थे अलग-अलग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एक विषय था, संधि-काल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वितीय सेमेस्टर जब आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए विषयों का समावेश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर संधि-काल तत्काल गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों के बढ़ने का कारण न शेष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आते-जाते दिख जाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे कक्षाओं के प्रांगण में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ढूँढ़ते रह जाते हैं हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाविद्यालय के आँगन में।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन का उन्हें ज्ञात नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कुछ हमने भी कहा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अनकही कहानी मेरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच उनसे कहने की देरी है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोगों की बातें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन कहे-सुने हो जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आते-जाते कहते-सुनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें फिर बन जाती हैं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों तरफ मन मोद मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनगिनत रहस्य-शोध मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी एकतरफ़ा कहानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन मोती, बंद सीप की वाणी है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आदित्य दाहिया ‘आदि’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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40 मिनट पहले

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