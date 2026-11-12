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मैने तुमसे प्यार कर लिया

Acharya Amit

Acharya Amit

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                            कर लिया, कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमसे प्यार कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लिया, कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमसे प्यार कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना-मरना अपना मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे नाम कर लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन का हर एक हिस्सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हारे नाम लिख दिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लिया, कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमसे प्यार कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से ख़ामोशियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँज उठी है एक सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझ चुकी थी जो कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलने लगी वो शमा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थककर रुके थे जो कदम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से चलने को हैं बेक़रार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सफ़र अब रुकेगा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल बनी है तेरा इंतज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे कहूँ मैं तुमसे, कि धड़कन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ तुम हो बसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो मेरी हर एक साँस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ही ख़्वाब हैं सजते…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार लिया, हार लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी सादगी पे ख़ुद को हार लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने की इस ख़्वाहिश में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को गले से लगा लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लिया, कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमसे प्यार कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे अब दिल को जोड़ा जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर चूर-चूर तोड़ा जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी लिखा हो क़िस्मत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो बस खुलकर जिया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भी मिला लो रूह से रूह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ दो दुनिया के सारे डर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ बहक जाएँ इश्क़ में हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाएँ एक-दूजे के हमसफ़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर लिया, धर लिया, मैंने दिल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे पास गिरवी धर लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना सब कुछ लुटाकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने ज़िंदगी को पा लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर लिया, कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमसे प्यार कर लिया…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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52 मिनट पहले

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