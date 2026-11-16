फिर एक नया बसंत उगाना है।

कुछ दोस्त पुराने छूट गए,

सब रिश्ते अपने टूट गए,

न कोई अपना बचा,

न कोई सपना बचा,

जो बचे-बचाए थे,

वो भी रूठ गए।

कितनी ही बार कोशिशें हुईं,

खुद के दायरे से बाहर झांकने की,

पर हर बार हम खुद के ही भीतर,

कहीं कुछ अधूरे से छूट गए।

न जाने कितने बसंत आए और गए,

कितने ही पतझड़ यूं ही बीत गए,

इस सच और झूठ की उलझी चाहत में,

न जाने कितने हरे जंगल बर्बाद हुए,

और कितने ही ठाठ-बाट भी बे-ठाठ हुए।

जो वक़्त के साथ चढ़ न सके,

वो राह बदलकर आगे बढ़ गए,

और जो आगे बढ़ न सके,

वो हालातों की सूली चढ़ गए,

जो गफलत में सो गए थे,

वो इस भीड़ में कहीं खो गए,

और जो खुद को ही खो बैठे,

वो बस यादों में रो गए।

पर अब इस सन्नाटे से

एक नई आवाज़ उठानी है,

टूटे हुए हर सपने को फिर से

एक नई उड़ान दिलानी है,

जो छूट गया वो अतीत था,

अब खुद को खुद से मिलाना है,

पतझड़ की इस वीरानी में,

फिर एक नया बसंत उगाना है।

-आचार्य अमित



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1 hour ago