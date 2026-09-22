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वो हिंदी और उर्दू बोलते हैं

Abhishek Tiwariz

Abhishek Tiwariz

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                            जो कानों में मुहब्बत घोलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हिंदी और उर्दू बोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तहज़ीब ज़िंदा है जहाँ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ कुछ लोग उर्दू बोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ इंसानियत मज़हब बनी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ सब लोग उर्दू बोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वफ़ा का नाम लेते हैं सदा जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सौ बार रिश्ते तोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ हर शख़्स जल्दी में है इतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ अब लोग दिल से बोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने राज़ सारे खोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां बाज़ार में बिकता है चेहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां किरदार ख़ुद को तोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ुबाँ मीठी, मगर नीयत है कड़वी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं वो राज़ दिल के खोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आँखों से पढ़ लेते हैं दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चुप रह के सब कुछ बोलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सियासत हो, मोहब्बत हो कि दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी अपनों को यारो तोलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ में प्यार की बातें बहुत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं कुछ लोग नफ़रत घोलते हैं
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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