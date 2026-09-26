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ये कम्बख्त मानता नहीं

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            पता नहीं कुछ अजीब वास्ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की आग में खामोश मैं आंसू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक शांत रहूं हाथ पर हाथ रख कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक शांत रही हाथ पर हाथ रख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कम्बख्त दिल मानता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न करता शिकवा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उनके चाह में डुलता प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुक लूं किस औचित्य को लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पतंग खुली आत्मा पर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछा न ढूंढ बंद पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आंखें-आंखों से मिल पाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कम्बख्त दिल मानता नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुला रही हर याद की चांदनी रातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर वक्त उनके भूलने का मंज़र है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़े की जग मगा - हट उनके गाल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नज़र प्यार कहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोश नहीं चाह हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस ये दिल का नाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद का कुछ न कहूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या कहूं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात वो चांदनी कहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्यार का भी नया न्याय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहता!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढने की वो खुमारी तो देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो उनकी चाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल वह कम्बख्त कहां ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न क्या कुछ डूबे हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों की शराब से शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर बात बाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूंदे अंगारे क्यों!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की उमंग में खामोश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये आंसू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं कुछ अजीब वास्ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अभिषेक गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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56 minutes ago

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