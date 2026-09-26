विडम्बना बाण

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Abhishek Gupta

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                            वाणी मधुर विरह अश्रु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन शान्ति हयात उम्मीद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न पुष्प भोर राकेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनकर पवन हृदय नृत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस साथ साथी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा सहाय दम तक साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों और .........?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमी साथ सही जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृश्य प्रकार हृदय सुमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश गगन साथ न सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी लम्बी गज़ की दूरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ कि पतंग कटी घना घनघोर सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंत रूपी आसमा से उतरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्जीव रूपी चिल छपी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल्पनाओं की दुनिया बसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घटनाओ साथ पवन सी उम्मीद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ो से भी ऊंची लम्बी स्वप्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रृंगार वाणी फुलों की चतुराई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग-अलग कुसुम रूप छाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाण की धार हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थल-जल और वायु सब मुक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कोई अश्रु मन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अभिषेक गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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