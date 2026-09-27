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उड़ रहा आज कलम मेरा

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            उड़ रहा आज कलम मेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई देशी चिड़िया आ बसी है मन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे कलम और मेरे पास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख नहीं हैं, विचार पुराने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर छान रहा है यह अच्छी बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल रहा अपनी सब मनमानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत को ही महाकाल समझ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने भी कुछ लिखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ के आने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कलम और पन्ने को मिलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलखिला रहा है कलम अपने किरदार से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं थोड़ा बेचैन हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कुछ और कहो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ-पैर बाँध दिए मेरे, क्या हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु तुम वर्तमान की बात न करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अच्छा हूँ, भला हूँ, यह मत भूलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम के मौलिक अधिकार को लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूद पड़े हैं विचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके मन हमसे कितने मिलते हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर के परिवर्तन से नष्ट न करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर के विचारों को शब्दों में पिरो डालो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह, वह, हर परिभाषा देने को तैयार रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जीवन-शैली में, अपनी रुचि को पहचानो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ रहा है कलम विचारों के पंख लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपने मन का मौन व्रत तोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन को इस कलम से समझो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की फिक्र अपनी जगह सही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपने मन को शांत कर ज़रा सोचो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस चिड़िया को याद कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम से फिर कुछ नया कह दो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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23 मिनट पहले

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