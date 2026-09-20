स्वीकार कर लूँ

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Abhishek Gupta

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                            तरानों में बहकर हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों के गलियारों में फिसल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी क्या अनूठा हौसला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी अपनी ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुलाकातों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हल्का सा दर्द उठा ज़रूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हम फिर बेफ़िक्र हो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितनी खामोशियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम खुद ही खुद से चुरा ले गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बात थी हर उस शख्स की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निगरानी में रहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जो कुछ बचा हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यूँ ही बेफ़िक्र सा रहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं खुद के ही इस रहस्य को सुलझाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या शब्दों के इस ताने-बाने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को और बुनता जाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अपने ही इस मंज़र को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सितम मान कर स्वीकार कर लूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहता हूँ कि अपनी ही बातों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद ही खुद में सुलझ जाऊँ... बस सुलझ जाऊँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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