कोई आए और इस सूनी ज़िन्दगी को पूरा करे।

कोई तो हो जो हमारी कमी को पूरा करे,

इस अधूरे से दिल की जमीं को पूरा करे।

हम तो तरस गए हैं एक मीठे बोल के लिए,

कोई आए और इस सूनी ज़िन्दगी को पूरा करे।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले