सिकंदर हो उठे हो

यह जो हल्का सा सिकंदर हो उठे हो,

किस नए साक़ी के मंज़र हो उठे हो।

हम भी मौजूद हैं इसी महफ़िल में साया बनकर,

मुड़ के न देखो, कोई ख़ैरियत ही बता दो।

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57 मिनट पहले