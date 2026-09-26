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रातों की यादों में

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            शाम हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चांदनी-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले बादल ही उड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश सारे जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशनी-सी छाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारात आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो चुके हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे ही बाराती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रही है चारों ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा का प्यारा झोंका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चम-चम कर चमक रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है चांदनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं रातें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम हो जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुहानी रातों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों की चमक रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांदनी रातों में जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब के जैसा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ले-ले कर सफेद चमक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
का अच्छा कोई प्रकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातों की बात अलग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहना उसका बादल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातों की यादों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजने का दिल कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस रातों की यादों में।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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