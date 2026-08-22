राम-लक्ष्मण विभीषण प्रति मिलाप

नाथ कर कृपा हम पर, मैं महिदेव पुत्र हूँ,

आपके रिपु (शत्रु) का मैं अर्जून हूँ।

कृपा करो नाथ हम पर, भक्त की भक्ति देखो,

न क्रोध की भावना आप में, न शत्रुता की आँखें।



विलोक कर कृपा करो नाथ,नाथ!

सरल निष्ठा से अपना भक्त मानो।

नाथ! आप दोनों भाई दे दो मुझको शरण,

नाथ कहते-कहते कब मिलेगी शरण?



विभीषण कहते हैं, नाथ शरण तो—विष्णु के साथ हो।

जहाँ भाई लक्ष्मण सा,

भक्त हनुमान सा,

तीनों देव एक साथ देते दर्शन हैं।



किसी जन्म में न छोड़ूँ,

भक्ति भाव का रस आपकी,

नाथ! करूँ वंदन.......।

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एक घंटा पहले