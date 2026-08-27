हल्का सा पर्दा उठाओ,
कुछ अपनी आँखों को दिखलाओ,
मध्यम नहीं तो कम ही सही,
पर्दा उठाओ...
गर्मी की अग्नि पर अपने देह को सेको,
सूर्य के अहंकार पर विजय लो,
मध्यम से आँखें खोलो,
पर्दा पूरा ज़्यादा नहीं...
बेड़ियों को सम्मान दे दो,
उनसे मुक्ति का हथियार ले लो,
अपने सौंदर्य से नहीं,
अपनी आज़ादी का हक़ मानो...
वक्त के विपरीत नहीं,
काल को भी संभालो,
पुरुष-महिला के भेद को त्याग दो,
अपने अंतर्द्वंद्व पर विचार करो...
कितना जीवन शेष है,
व्यर्थ में गंवाओ नहीं,
अपने मंडप को खुशियों से सजाओ,
आज से, अभी से,
मध्यम-मध्यम निकलो।
ज्योति का उदाहरण ले लो,
उज्ज्वल और तीव्र बनो,
अखंड का भंडार मत बनो,
खुद स्वयं पर विचार करो,
धीरे-धीरे,
मध्यम-मध्यम,
अपने आप पर विचार करो।
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X