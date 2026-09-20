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एनएच 19 : भदोही

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एनएच 19 ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर खड़ा एक शख्स,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को निहारता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़ी देखता बार-बार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे उसे मालूम हो पहले से ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी वक्त आने वाला है उसका यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुकारती गाड़ियों की इस भीड़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घनघोर शोर में भी वह शांत खड़ा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी ही गाड़ियां आयीं और चली गयीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह व्यक्ति वहीं पर अडिग अड़ा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब से निकाली ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चुंदनी (सुरती) उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्त-मलंग अंदाज़ में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूना मिला कर मुस्कुराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगल वाली एक गोमती के पास जाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने एक मीठे पान का गुहार लगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पान बनते-बनते ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खत्म हुआ इंतज़ार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शख्स साइकिल से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके पास आकर रुका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंसते और चिढ़ाते हुए बोला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"का हो चल बे?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्त को देख कर उसकी खुशी का घड़ा छलका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्ती के उजियारे में दोनों हंसते हुए बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"हां हो चलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज गलैचा (कालीन) का दूसर तागा लगे!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते से गुजरते हुए मैं भी कुछ दूर निकल आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां से वे अपनी वीरान गलियों से काम की ओर भागे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे-पीछे मैं भी एक राही बन उनके लग गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो उनके इस सफर से कोई संदेश लेता जा रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दस-बीस कदम पर उन्हें कोई न कोई मिल जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस अकेले सफर को एक काफिला बनता पा रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने कितने ही लोग उस टोली में जुड़ते चले गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खूब हौसला था, सब काम की बात कर रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बच्चों की पढ़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कोई किसी की परदेस यात्रा का ज़िक्र कर रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मस्त-मौला मिज़ाज था उनका, क्या खूब कहानी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया भर के दुख के बाद भी हंसी रुख पर छाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर में सब मुस्कुरा कर बोले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"घूम-फिर कर हम फिर अपने घर के हो जाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन सब ठीक हो जाएगा।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर रात की ट्यूबलाइट के धुंधले उजियारे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही रास्तों से वे वापस घर को आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर के लंबे इंतज़ार की घड़ी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को पूरा कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे फिर से अपनी उसी पुरानी आदत को दोहराते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर निकलती है जेब से वही चुंदनी की डिबिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्त-मौला अंदाज़ में उसे मलते और मुस्कुराते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साइकिल पर सवार होकर अपने परिवार के वास्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके-हारे कदमों से भी घर के लिए कुछ लेकर आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल सुबह फिर कब उठना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी चिंता तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वे इस फिक्र को छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद का भरपूर आनंद उठाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल के मस्ताने दिनों की यादों में खोकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अपनी सारी थकान को पल भर में लुप्त कर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दूर खड़ा यूँ ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी इन मीठी बातों पर गौर कर रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने कैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके इस मस्त-मौलाना अंदाज़ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही धीमी मुस्कुराहट में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से दोहरा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह उनका आने वाला कल है या बस आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या समझूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर एनएच 19 के रास्ते पर खड़े ये लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के बड़े खूबसूरत हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस व्यस्त हाईवे के बीचो-बीच बाज़ार की सनसनाती आवाज़ों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके दिल में कोई छल-कपट या कोई गुपचुप बात नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी कहना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सीधे अपनी साफ़ बातों को सामने रख देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छल और दिखावे की दुनिया से दूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कितने प्यारे लोग होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भदोही के वो सीधे-साधे जादुई कलाकार हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सांस में बस अपने तागे की बात करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दिन-रात बस कालीन के उसी सुनहरे तागे की बात करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अत्यधिक देर को ध्यान में रख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम की सीमा लांघ जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्यशीलता को पूर्ण करने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जीवन-चक्र घुमाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात-दिन की हर एक पैमाइश को पैरों तले कुचलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदमों की आहट से अपनी थकान को वो लुप्त करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही धुन में बहते हुए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकांक्षा की राहों में लीन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस हुनर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कला को वो धैर्य से रचते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी प्रकृति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी लगन का वे ऐसा प्रमाण दिखलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अपनी कला को दुनिया के सामने शान से दिखलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखलाते हैं... एनएच 19 के ठीक बीचों-बीच!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भदोही...!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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