नहीं तो तुम ख़ूब हो, इस शहर के लिए।

घर तो सही है मुसाफ़िर, परख के लिए,

नयी-नयी आँखों के हर एक अक्स के लिए।

कोई हमसे मिले तो कहाँ मिलता है अब,

नहीं तो तुम ख़ूब हो, इस शहर के लिए।

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23 मिनट पहले