मानसून की दस्तक... आखिरी सवाल

मानसून की इस पहली बरसात में, क्या मेरा आना ज़रूरी है?

जब बादल खुद रो रहे हैं, तो क्या हमारी गवाही अधूरी है?

बूंदें जो गिर रही हैं सूखी ज़मीन के सीने पर,

क्या उनमें छिपी हमारी अधूरी प्रेम-कहानी की मंज़ूरी है?



ख़ामोश तीर



मुस्कुरा कर जो तुमने तीर चलाया था हौसले से,

वो चुपके से आ टिका मेरे दिल के ही घोंसले से।

अब छुपाते हो चेहरा किस हिजाब के पीछे सनम,

चोट गहरी दे गए हो तुम बड़ी ही सादगी के सलीके से।



वक़्त की दूरी



क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा मुझे लगा,

कि वक़्त का पहिया अचानक थम सा गया?

फासले जब बढ़ते हैं तो राहें लंबी हो जाती हैं,

क्या तुम्हारा दिल भी मेरी ही तरह तन्हाइयों में खो गया?



बरसात और तुम



बादल घिरे हैं बेतहाशा इस सावन की छांव में,

भीग रहे हैं लोग अपनी आरज़ू के गाँव में।

मेरा आना क्या महज़ एक इत्तेफ़ाक़ है इस मौसम में,

या मेरी ही कमी थी मानसून की इस बहती नाव में?



तेरे वास्ते



सब कुछ लिखा है सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे वास्ते,

चाहे खो जाएँ आगे चलकर हमारे ये रास्ते।

हक़ीक़त क्या है, ये तो ख़ुदा ही जाने मगर,

हम तो जीते हैं बस तेरी ही यादों के सहारे हँसते-हँसते।



सादगी का हुस्न



पर्दे की ओट से जो तुमने हल्की सी ढील दी है,

मेरी डूबती हुई धड़कन को नई ज़िंदगी की ढाल दी है।

मुस्कान का वो तीर कमान से छूट ही गया आख़िर,

जिसने दिल की बंद पड़ी दुनिया फिर से संभाल दी है।



आखिरी सवाल



लम्बा है रास्ता और ख़ामोश है यह शाम का मंज़र,

मानसून की फुहारें जगा रही हैं दिल के अंदर।

क्या सच में मेरा आना ज़रूरी था तुम्हारी ज़िंदगी में,

या मैं महज़ एक कतरा था और तुम गहरे समंदर?

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18 मिनट पहले