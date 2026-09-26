हो....
मैं खो गया हूँ,
तेरे साथ मेरे यार ,
हमने जो की साथ वो......
सितारों की महफ़िल कर इशारे,
कहाँ,
वहाँ है तुम्हारा,
मोहब्बत जवां है,
कर रहा ये मौसम दिल में ,
आरज़ूमिलकर चंचल हवा में,
ये वादा रहासनम मैं तुम्हारी पसंद में,
मिलकर ना जुदा हम होंगे,
जुगनुओं की ख़ूबसूरती पे,
क्या मैं ,
नया कह दूँ,
तेरी यादों में,
रातें यूँ ही गुज़ारी रूठ गई जो ,
ये,
काजल तेरी है,
कैसे कहूँ मैं,
क्या तेरी आँखों में है
हो.....मैं
खो गया हूँ,
तेरे साथ मेरे यार,
हमने जो की साथ वो......
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57 मिनट पहले
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