जुगनुओं की ख़ूबसूरती पे

हो....

मैं खो गया हूँ,

तेरे साथ मेरे यार ,

हमने जो की साथ वो......



सितारों की महफ़िल कर इशारे,

कहाँ,

वहाँ है तुम्हारा,

मोहब्बत जवां है,

कर रहा ये मौसम दिल में ,



आरज़ूमिलकर चंचल हवा में,

ये वादा रहासनम मैं तुम्हारी पसंद में,

मिलकर ना जुदा हम होंगे,

जुगनुओं की ख़ूबसूरती पे,



क्या मैं ,

नया कह दूँ,

तेरी यादों में,

रातें यूँ ही गुज़ारी रूठ गई जो ,

ये,



काजल तेरी है,

कैसे कहूँ मैं,

क्या तेरी आँखों में है

हो.....मैं



खो गया हूँ,

तेरे साथ मेरे यार,

हमने जो की साथ वो......

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57 मिनट पहले