खिड़की के परदे

हल्की-हल्की सी जो तुम तसल्ली देते हो,

मेरी ज़िन्दगी के मस्ती का एक अध्याय तुम बंद करते हो।



खिड़की के परदों से,

तुम हमें बार-बार देखते हो।



तुम हमें यूँ ही आँखें, किंतु पलकें घुमा लेते हो,

मेरे दिल की यादों में, तुम याद से आ जाते हो।



मेरा दिल बेचैन है, तेरे दीदार देखने को,

हल्की-हल्की सी जो तुम तसल्ली देते हो।



मेरी ज़िन्दगी के मस्ती का एक अध्याय तुम बंद करते हो,

खिड़की के परदों से,तुम हमें बार-बार देखते हो।

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43 मिनट पहले