खुद को प्रसन्न करने में

क्या आप जानते हैं,

हम को अपने इस देश में,

खुद को प्रसन्न करने में,

मैं आपको न जाते हुए जानते हैं।

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58 मिनट पहले