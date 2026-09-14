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कालीन नगरी आमंत्रण आपको : भदोही की एक झलक

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शेष रही जो बातें दिल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर उन्हें सुनाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको अपने संग बिठाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा भदोही घुमाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछा तुमने समय हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे तुमको समझाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बंधन में रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहकर भी आ न पाऊँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्वीकार किया यह न्योता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा और सत्कार के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता हूँ मैं यादों में अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर तेरा हाथ में हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाद वहाँ की चाट का अद्भुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने जिसका जिक्र किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा के सुंदर घाटों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में मेरे चित्र प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि संग में अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रों को भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची मित्रता का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन पाठ हमें ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सिखलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति और अंजार की जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर कहानी पावन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसी ही दोस्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महकाती हर आँगन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा सा प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और डाँट का जो अधिकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस डाँट में भी है प्रेम छिपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने मुझको स्वीकार किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि रूठो तुम या डाँटो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो याचना कैसी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की डाँट तो अमृत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रीत पुरानी जैसी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम को अपने इस भदोही से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पावन प्यार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धागे में बुना हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ की रंग का संसार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालीन नगरी के वैभव को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत-शत नमन हमारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास सही पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन तो वहीं पधारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की झंकृत कर दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आया जो पैगाम ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय हुआ भावुक यह सुनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरा पैगाम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने लिखा कि मिलो एक बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालीन नगरी में आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठेंगे हम पास तुम्हारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के सारे भेद खोलकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष रही जो बातें दिल की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर उन्हें सुनाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको अपने संग बिठाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा भदोही घुमाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछा तुमने समय हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे तुमको समझाऊँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बंधन में रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहकर भी आ न पाऊँ मैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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