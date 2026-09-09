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मन करे तो कभी भदोही आना

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी बनारस से तुम संगम जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या संगम से बनारस आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलना हो अगर हमसे तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बस बीच राह रुक जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछना किसी से 'केएनपीजी' कहाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्यारे कालीन नगर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बाँहें फैलाए मिलेंगे तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भदोही की हर डगर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग-संग चलेंगे भदोही घूमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का सैलाब लाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबा सेमराध के दर्शन करा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की लहरें घुमाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलने न पाएगी दिन की वो लाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीतामढ़ी हम चलेगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता सीता के पावन चरणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत जी का आशीष पाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंग गलियों के मोड़ों से होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरिहर नाथ के द्वारे चलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाते-जाते बड़े शिव मंदिर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा के दीप जलेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम की सुर्खी बिखरी न होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चकवा महावीर ले जाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ सजे मेले की रौनक और वीरों की कुश्ती दिखाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ के आलीशान कालीनों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तोहफा तुमको भेंट करूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखोगे याद सदियों तक यह सफर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा सत्कार ये मिट्टी करेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह सवेरे जल्दी आ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पावन धरा को निहारने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन करे तो एक बार आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भदोही देखने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा मन करे तो कभी भदोही आना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लेकर तुमको संग अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ज्ञानपुर की सैर कराऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ के तीखे-चटपटे गोलगप्पों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें लजीज़ स्वाद दिलाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तीखा पानी, वो खस्ता पूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाकर तुम्हारा मन झूम उठेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौंगलता भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों से बने उस भोजन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें जी भर के स्वाद चखाऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पलकें बिछा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता की छाँव दिलाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मन करे तो एक बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम भदोही आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों जैसी इस चाहत का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम दिल से लुत्फ़ उठा जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा मन करे तो कभी आना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस माटी की ओर घर का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सच्चा स्वाद पाने आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा महमान बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस माटी का स्नेह पाना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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