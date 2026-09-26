गाँव हमारा

गाँव हमारा सब से प्यारा,

हरे-भरे खेत और खलिहानों वाला।

आस-पास सुंदर बाग-बगीचा,

स्नेह का अमृत सबने सींचा।



कोई किसी के पास है बैठता,

सुख-दुख में हर कोई हाथ बंटाता।



मैं तो सुबह तालाब की ओर जाता,

प्यारी लहरों का रूप निहारता।

देखूँ मछलियों की सुंदर धार,

मन खुश हो जाता बारम्बार।



फूल-पत्ते महकते हैं कई,

रसीले फलों की बहार नई।



चाहे शाम हो या दोपहर,

पेड़ों के नीचे चटाई बिछती हर पहर।

कई पक्षी यहाँ आकर बैठते,

अपना-अपना मधुर गाना गाते।



फिर अपने द्वार को हैं जाते,

गाँव हमारा सबसे प्यारा कहलाते।

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55 मिनट पहले