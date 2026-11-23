खुदा जाने हमारा दीदार कब होगा।

जो गुप्त है दिल में, वो इकरार कब होगा?

उन्हें हमसे सच्चा प्यार कब होगा?

गुज़र रही है ज़िन्दगी इंतज़ार के साए में,

खुदा जाने हमारा दीदार कब होगा।

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एक घंटा पहले