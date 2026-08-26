दान अभिशाप है
मेरे लिए दान अभिशाप है,
मनुष्य का मार्ग नहीं।
मैं आडंबर से घिरा हुआ हूँ,
दान अभिशाप है,
देना अभिशाप नहीं।
मेरे पास जो है,
दान का मार्ग सही।
भाग्य मेरा दान नहीं,
छुपा हुआ व्यक्तित्व में।
मानव कल्याण के हित में,
आज़ाद का मौन धार (धारण) लिए।
मेरे लिए दान अभिशाप है,
कल्याण करने के लिए।
कल्पना व्यर्थ नहीं,
संसार के गुप्त रास्तों में;
अभिषेक तुम नहीं,
खुद को आधा पूर्ण कर,
आडंबर को पूर्ण कर।
दान अभिशाप है,
दान करना नहीं।
मेरे लिए दान अभिशाप है,
देना नहीं।
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59 मिनट पहले
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