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चार दीवार

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            बंद पड़े ताले सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते कुछ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुन-गुनाते भी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सोच में पड़ जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हीं से प्रश्न करता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"क्या बात है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कैसी हलचल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ये बिल्ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो चूहे भागे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु प्रश्न का उत्तर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे लगता मैं पागल हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इन्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसे मैं सवाल पूछता शाम की आदत से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परेशान मैं चुप था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले एक कुर्सी से लिपटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोश भले थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई गम और उल्लास समेटे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्साह से अभिनंदन करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर खामोश बढ़ जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें क्या कहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी खामोशी किससे पूछू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दीवार ऑफ़ है (ऑफ हैं),
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्यार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार दीवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अभिषेक गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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