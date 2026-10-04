मैं रुक जाऊं यह मेरा जश्न नहीं।

राहें कितने कठिन और जटिल क्यों न हों,

जब तक मंज़िल न मिले, तब तक आराम नहीं।

तूफ़ान आकर रास्ता मेरा रोकेंगे,

मैं रुक जाऊं यह मेरा जश्न नहीं।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले