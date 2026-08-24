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जानवर भी कहाँ जाएँ

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            रोज़ नारा हरियाली का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ लगाओ - पेड़ बचाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावटी नारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रही राजनीति में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठ जा रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता सारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकार के नाम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दलाली चल रही है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लग रही आग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकार खुश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुमराहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता भी खुश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिली आज़ादी सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रही बेरोज़गारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाने तक सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब घर भी नहीं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटे लाखों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य हुआ बेहाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानवर भी कहाँ जाएँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मुख है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न समझने की शक्ति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जानवर तो सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम क्या?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रो रहा देश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिक गई ईमानदारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किसकी बारी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधार करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संविधान ही सही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सरकार चुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दलाल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकार सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यक्ति नहीं।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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49 मिनट पहले

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