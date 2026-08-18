सावन महीना

धरती ने ओढ़ी है चुनरिया हरी

फूलों से अपनी माँग भरी

सावन की रिमझिम फुहारें पड़ी

धरा नवयौवना सी है निखरी।



शिव -पार्वती जी के मंदिर भक्ति उतरी

कांवड़िए ने भरी गंगाजल से गगरी

सोमवार का दिन हो जाता खास

व्रत, पूजा-अर्चना की आस्था गहरी।



तीज-त्योहार बन जाता घर का प्रहरी

बाजारों की रौनक से चहकती नगरी

श्रृंगार में मेंहदी का स्थान होता खास

हँसी - ठिठोली संग गूंजे गीतों में कजरी।



प्रकृति अपने हरेक रूप में सजी-सँवरी

सावन के महीने में गूंज उठती है भजन लहरी

भक्ति के संग उत्सव, खुशी जीवन का आधार

सावन के झूले संग झूमे खुशियाँ सुनहरी।



- आभा दवे

ठाणे पश्चिम,मुंबई

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले