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चलें मां का भजन कीर्तन करें

आर्षमन उत्तरांचली

आर्षमन उत्तरांचली

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                            चलें मां का भजन कीर्तन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करें आराधना मां की ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवारी शेर की करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलेगी मां लिये झांकी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलें मां का भजन कीर्तन.........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं पूजा हवन होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़े समिधा में आहुतियां ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलेगी धूप दीपक और महकेंगी अगरबत्तियां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगत भी सब विनत होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जयकारे लगाएंगे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निराशा से दुखी मन की विरत आशा जगाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनिश्वरवादियों की भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हो कोई अरुचि आंकी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरस साक्षात हों मां के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा सब पर रहे बांकी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलें मां का भजन कीर्तन........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलाकर दीप श्रद्धा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिये विश्वास धात्री मां ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करो मन कामना पूरी मेरी भी सिद्धिदात्री मां ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमो अम्बे जगत जननी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भवानी मां नमन तुमको ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा करके, परे रखना, बुराई से सदा मुझको।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनोरथ टूटता उसका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जिसने धूल ही फांकी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरण में हैं तुम्हारे मां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि खुशहाली हो अब बाकी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलें मां का भजन कीर्तन........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विपन्नता दूर हो घर की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृपा कर मां उचित वर दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमस हो चूर अंतस का, क्षुधातुर वेदना हर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहे समृद्धि जीवनभर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि नैया पार खेकर दो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें स्कंदमाता तुम अमिट वात्सल्य से भर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरीहों पर हो अनुकंपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा ही छाॅंह हो माॅं की ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरापद हों सुता अबला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न निंदित नार हो याॅं की ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलें मां का भजन कीर्तन........
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवांगी पार्वती अम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभंकर चंद्रघंटा मां ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटा दो दुष्टता जड़ से, न हो दुष्टों का टंटा मां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नरों में हैं छुपे दानव ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहम जिननें स्वीकारा था ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दमन उनका करो जैसे महीषासुर को मारा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशों हाथों में आयुध हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखे अति चारु छवि मां की ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनें फिर से महाचंडी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरो दुविधाऍं दुनियां की ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलें मां का भजन कीर्तन........
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पपेन्द्र सिंह धिरवाण 'आर्षमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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