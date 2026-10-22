चलें मां का भजन कीर्तन करें

चलें मां का भजन कीर्तन,

करें आराधना मां की ।

सवारी शेर की करके,

चलेगी मां लिये झांकी ।

चलें मां का भजन कीर्तन.........



वहीं पूजा हवन होगा,

पड़े समिधा में आहुतियां ।

जलेगी धूप दीपक और महकेंगी अगरबत्तियां।

भगत भी सब विनत होंगे,

जो जयकारे लगाएंगे ।

निराशा से दुखी मन की विरत आशा जगाएंगे।

अनिश्वरवादियों की भी,

न हो कोई अरुचि आंकी ।

दरस साक्षात हों मां के,

कृपा सब पर रहे बांकी ।

चलें मां का भजन कीर्तन........



जलाकर दीप श्रद्धा का,

लिये विश्वास धात्री मां ।

करो मन कामना पूरी मेरी भी सिद्धिदात्री मां ।

नमो अम्बे जगत जननी,

भवानी मां नमन तुमको ।

कृपा करके, परे रखना, बुराई से सदा मुझको।

मनोरथ टूटता उसका,

कि जिसने धूल ही फांकी ।

शरण में हैं तुम्हारे मां,

कि खुशहाली हो अब बाकी ।

चलें मां का भजन कीर्तन........



विपन्नता दूर हो घर की,

कृपा कर मां उचित वर दो ।

तमस हो चूर अंतस का, क्षुधातुर वेदना हर दो।

रहे समृद्धि जीवनभर ,

कि नैया पार खेकर दो ।

हमें स्कंदमाता तुम अमिट वात्सल्य से भर दो।

निरीहों पर हो अनुकंपा,

सदा ही छाॅंह हो माॅं की ।

निरापद हों सुता अबला,

न निंदित नार हो याॅं की ।

चलें मां का भजन कीर्तन........



शिवांगी पार्वती अम्बे,

शुभंकर चंद्रघंटा मां ।

मिटा दो दुष्टता जड़ से, न हो दुष्टों का टंटा मां।

नरों में हैं छुपे दानव ,

अहम जिननें स्वीकारा था ।

दमन उनका करो जैसे महीषासुर को मारा था।

दशों हाथों में आयुध हों,

दिखे अति चारु छवि मां की ।

बनें फिर से महाचंडी,

हरो दुविधाऍं दुनियां की ।

चलें मां का भजन कीर्तन........

-पपेन्द्र सिंह धिरवाण 'आर्षमन



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3 घंटे पहले