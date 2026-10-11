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वो परखना जानते हैं

Aaradhya Garg

Aaradhya Garg

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                            वो परखना जानते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानते हैं परखना प्यार के जज़्बातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानते हैं परखना उन पर किए गए विश्वासों को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परखने के लिए दिल तोड़ना जानते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और टूटे हुए दिल को अपने चरणों में ले जाकर जोड़ना भी जानते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो परखना जानते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुझ पर प्यार लुटाते हैं, मैं वहीं शीश झुकाती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुझको सबक सिखाते हैं, मैं नतमस्तक हो जाती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मुस्कानों से रिझाते हैं, मैं उन्हीं में खो जाती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अब मेरा इम्तिहान लें या मुझे पनाह दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर साँस उनकी रज़ा में राज़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तराशना जानते हैं, मैं तराशे जाने को राज़ी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो निखारना जानते हैं, मैं निखरने को राज़ी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो परखना जानते हैं, मैं परखे जाने को राज़ी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं परखे जाने को राज़ी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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