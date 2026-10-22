तेरी यादों के हसीन सहारे ले कर

तेरी यादों के हसीन सहारे ले कर!

नींद आती है ख़्वाब तुम्हारे ले कर!!



तेरा फ़लक हूॅं मैं मगर सूना सूना!

तुम आ जाओ चाॅंद सितारे ले कर!!



तोहफ़ा ख़ुशियों का वो भी मेरे लिए!

अब कोई नहीं आएगा प्यारे ले कर!!



बीच भॅंवर में ग़र्क़ हमें कर देते!

क्यूॅं आ गए तुम हम को किनारे ले कर??



बे-रंग ज़िंदगी में रंग भरने के लिए!

आ गए महबूब रंग सारे ले कर!!



इतनी जल्दी क्यूॅं मूॅंद लीं ऑंखें तू ने?

कौन आया है देख! नज़ारे ले कर!!



राह-ए-वफ़ा में आग पे चलना होगा!

वो आए हैं 'परवेज़' अंगारे ले कर!!



- आलम-ए-ग़ज़ल परवेज़ अहमद

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3 घंटे पहले