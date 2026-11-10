और कुछ रहस्य वक़्त ख़ुद लिख जाता है।

कुछ बातें हक़ीक़त से परे होती हैं,

कुछ कहानियाँ अधूरी होकर भी पूरी होती हैं।

कभी मन अपनी ही दुनिया बसा लेता है,

कभी ख़ामोशी में कोई राज़ छुपा लेता है।



कल्पना के पंखों पर उड़ता हुआ मन,

कभी चाँद से बातें करता है,

कभी किसी अनजान चेहरे में,

अपना कोई पुराना ख़्वाब तलाशता है।



और रहस्य...

वो तो उन बंद दरवाज़ों जैसा है,

जिसके पीछे क्या है, कोई नहीं जानता,

बस हर आहट पर दिल ठहर जाता है।



कुछ सच इतने गहरे होते हैं,

कि कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती,

और कुछ रहस्य इतने ख़ूबसूरत,

कि उनकी सच्चाई जानने की इच्छा ही नहीं होती।



शायद ज़िंदगी भी एक ऐसी ही किताब है,

जिसके कुछ पन्ने हम लिखते हैं,

और कुछ रहस्य वक़्त ख़ुद लिख जाता है।





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एक घंटा पहले