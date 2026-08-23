आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Intezar Ki Ek Nazar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

इंतज़ार की एक नज़र

Aakash Gupta

Aakash Gupta

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँख में हमको भी इंतज़ार दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो नाम हमारा भी किसी लब पर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो दिल में हमारे लिए भी प्यार दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा हम ही क्यों तलाशें किसी की निगाहों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो कोई हमें ढूँढता हुआ बेकरार दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो भीड़ में ठहर जाए कोई पल भर को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो उसकी नज़र में हमारा ख़ुमार दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तो चुपके से चाहा है उसे उम्र भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो उसकी ख़ामोशी में भी इकरार दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो वो भी पूछे हाल-ए-दिल हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो उसके सवालों में अपना सरोकार दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम रोज़ गुजरते हैं उसकी राहों से यूँ ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो राह में उसका भी इंतज़ार दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत छुपा रखे हैं जज़्बात दिल की तह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो उसकी नज़रों में भी कोई राज़दार दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तो हर दुआ में बस उसी को माँगा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो उसकी दुआओं में भी हमारा नाम दिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो चौंक के देखे कोई हमारी तरफ़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँख में हमको भी इंतज़ार दिखे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree