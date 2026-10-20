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रामधारी सिंह 'दिनकर': सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो

Kavya Desk

काव्य डेस्क

ramdhari singh dinkar famous hindi kavita satya ka jiske hriday mein pyar ho
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प्रेम का सौदा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पथ, बलि के लिए तैयार हो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूँक दे सोचे बिना संसार को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तोड़ दे मँझधार जा पतवार को ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नई पैदा रगों में जाँ करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अजब पैदा नया तूफाँ करे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, नई दुनिया गढ़े अपने लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रैन-दिन जागे मधुर सपने लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बे-सरो-सामाँ रहे, कुछ गम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं जिसको, उसे कुछ कम नहीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का सौदा बड़ा अनमोल रे !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निःस्व हो, यह मोह-बन्धन खोल रे !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल गया तो प्राण में रस घोल रे !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पी चुका तो मूक हो, मत बोल रे !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का भी क्या मनोरम देश है !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी उठा, जिसकी जलन निःशेष है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल गए जो-जो लिपट अंगार से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद बन वे ही उगे फिर क्षार से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की दुनिया बड़ी ऊँची बसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढ़ सका आकाश पर विरला यशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, शिरिष के तन्तु का सोपान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भार का पन्थी ! तुम्हें कुछ ज्ञान है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तुम्हें पाथेय का कुछ ध्यान भी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ जलने का लिया सामान भी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन मिटे, जल-जल बिना हलका बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पद रखना कठिन है सामने ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का उन्माद जिन-जिन को चढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट गए उतना, नशा जितना बढ़ा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर-मिटो, यह प्रेम का शृंगार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेखुदी इस देश में त्योहार है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोजते -ही-खोजते जो खो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाह थी जिसकी, वही खुद हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जानती अन्तर्जलन क्या कर नहीं ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाह से आराध्य भी सुन्दर नहीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘प्रेम की जय’ बोल पग-पग पर मिटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय नहीं, आराध्य के मग पर मिटो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, मजा तब है कि हिम रह-रह गले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेदना हर गाँठ पर धीरे जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन धधको नहीं, तिल-तिल जलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित्य कुछ मिटते हुए बढ़ते चलो ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णता पर आ चुका जब नाश हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान लो, आराध्य के तुम पास हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग से मालिन्य जब धुल जायगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन परदा स्वयं खुल जायगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आह! अब भी तो न जग को ज्ञान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम को समझे हुए आसान है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल जो खिलता प्रल्य की गोद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढ़ते फिरते उसे हम मोद में ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बिंधे कलियाँ हुई हिय-हार क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर सका कोई सुखी हो प्यार क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम-रस पीकर जिया जाता नहीं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार भी जीकर किया जाता कहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल सके निज को मिटा जो राख में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर ऐसा एक कोई लाख में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेंट में जीवन नहीं तो क्या दिया ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार दिल से ही किया तो क्या किया ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहिए उर-साथ जीवन-दान भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की टीका सरल बलिदान ही। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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