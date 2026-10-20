रामधारी सिंह 'दिनकर': सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो

प्रेम का सौदा



सत्य का जिसके हृदय में प्यार हो,

एक पथ, बलि के लिए तैयार हो ।



फूँक दे सोचे बिना संसार को,

तोड़ दे मँझधार जा पतवार को ।



कुछ नई पैदा रगों में जाँ करे,

कुछ अजब पैदा नया तूफाँ करे।



हाँ, नई दुनिया गढ़े अपने लिए,

रैन-दिन जागे मधुर सपने लिए।



बे-सरो-सामाँ रहे, कुछ गम नहीं,

कुछ नहीं जिसको, उसे कुछ कम नहीं ।



प्रेम का सौदा बड़ा अनमोल रे !

निःस्व हो, यह मोह-बन्धन खोल रे !



मिल गया तो प्राण में रस घोल रे !

पी चुका तो मूक हो, मत बोल रे !



प्रेम का भी क्या मनोरम देश है !

जी उठा, जिसकी जलन निःशेष है ।



जल गए जो-जो लिपट अंगार से,

चाँद बन वे ही उगे फिर क्षार से ।



प्रेम की दुनिया बड़ी ऊँची बसी,

चढ़ सका आकाश पर विरला यशी।



हाँ, शिरिष के तन्तु का सोपान है,

भार का पन्थी ! तुम्हें कुछ ज्ञान है ?



है तुम्हें पाथेय का कुछ ध्यान भी ?

साथ जलने का लिया सामान भी ?



बिन मिटे, जल-जल बिना हलका बने,

एक पद रखना कठिन है सामने ।



प्रेम का उन्माद जिन-जिन को चढ़ा,

मिट गए उतना, नशा जितना बढ़ा ।



मर-मिटो, यह प्रेम का शृंगार है।

बेखुदी इस देश में त्योहार है ।



खोजते -ही-खोजते जो खो गया,

चाह थी जिसकी, वही खुद हो गया।



जानती अन्तर्जलन क्या कर नहीं ?

दाह से आराध्य भी सुन्दर नहीं ।



‘प्रेम की जय’ बोल पग-पग पर मिटो,

भय नहीं, आराध्य के मग पर मिटो ।



हाँ, मजा तब है कि हिम रह-रह गले,

वेदना हर गाँठ पर धीरे जले।



एक दिन धधको नहीं, तिल-तिल जलो,

नित्य कुछ मिटते हुए बढ़ते चलो ।



पूर्णता पर आ चुका जब नाश हो,

जान लो, आराध्य के तुम पास हो।



आग से मालिन्य जब धुल जायगा,

एक दिन परदा स्वयं खुल जायगा।



आह! अब भी तो न जग को ज्ञान है,

प्रेम को समझे हुए आसान है ।



फूल जो खिलता प्रल्य की गोद में,

ढूँढ़ते फिरते उसे हम मोद में ।



बिन बिंधे कलियाँ हुई हिय-हार क्या?

कर सका कोई सुखी हो प्यार क्या?



प्रेम-रस पीकर जिया जाता नहीं ।

प्यार भी जीकर किया जाता कहीं?



मिल सके निज को मिटा जो राख में,

वीर ऐसा एक कोई लाख में।



भेंट में जीवन नहीं तो क्या दिया ?

प्यार दिल से ही किया तो क्या किया ?



चाहिए उर-साथ जीवन-दान भी,

प्रेम की टीका सरल बलिदान ही।



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