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Kabir Bhajan: मोरी सर से टली बला

Kavya Desk

काव्य डेस्क

कविता
Kavita 
                
                                                         
                            भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो पनिया भरन से छूटी रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरी सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माला कहे है काठ की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरे तू क्या फेरे मोय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का मनका फेर दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो तुरत मिला दूँ तोय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला हुआ मोरी माला टूटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो राम भजन से छूटी रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माला फेरों न कर जपों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुख से कहूँ न राम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम हमारा हमें जपे रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम पायो बिसराम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद हद कर के सब गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बेहद गया न कोय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनहद के मैदान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो रहा 'कबीर' सोय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मरे तो हम मरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमरी मरे बलाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँचे घर का बालका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो मरे न मारा जाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती चाकी देख कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो दिया 'कबीरा' रोय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन दो-पाटन के बीच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो साबित बचा न कोय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाकी चाकी सब कहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो मानी कहे न कोय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मानी से लाग रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वा का बाल न बाँका होय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगी को नारंगी कहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो जमे दूध को खोया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती को गाड़ी कहें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो देख 'कबीरा' रोया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत करे तो ऐसी करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के जा से मन पतियाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जने जने की प्रीत से तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनम अकारथ जाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत करे तो ऐसी करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि जैसे करे कपास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीते-जी तो संग रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मरे न छोड़े साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत करे तो ऐसी करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की जैसे लम्बे खजूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढ़े तो चाखे प्रेम-रस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गिरे तो चकनाचूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रीत छुपाए छुप न सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो उत्तम मन की लाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ युग पानी में रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो चकमक बुझे न आग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'कबीरा' भला हुआ हर बिसरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोरे सर से टली बला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
~कबीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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