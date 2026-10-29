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गीत चतुर्वेदी: मैं जागता हूँ देर तक कई बार सुबह तक

Kavya Desk

काव्य डेस्क

geet chaturvedi famous hindi kavita main jagta hoon der tak kayi baar subah tak
Kavita 
                
                                                         
                            
मैं जागता हूँ देर तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार सुबह तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे में करता हूं चहलक़दमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्श पर होती है धप्-धप् की ध्वनि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नीचे के फ्लैट में गूँजती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सुनता है और उसकी लय पर सोता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी जाग से किसी को मिलती है सुकून की नींद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं जानता उसके भय, विश्वास और अंधकार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी तड़प और कोशिशों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी खाँसी से मेरे भीतर काँपता है कोई ढाँचा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी करवट से डोलता है मेरा जड़त्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चीज़ों को रोका नहीं जा सकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कुछ शब्दों, पंक्तियों, विचारों और रंगों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी हँसी किसी रुलाहट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार और ग़ुस्से के पृथक क्षणों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन लोगों को भी जिनके बारे में हम ख़ास नहीं जानते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें जानने की कोशिश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने हुए लोगों के और क़रीब आ जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसपास उनके जैसा खोजते हैं कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक विनम्र भ्रांति सींचते हैं उन्हें जान चुकने की  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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