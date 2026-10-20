आज का विचार: तिरुवल्लुवर

अपना-अपना कर्म ही श्रेष्ठता व नीचता को परखने की कसौटी है।

- तिरुवल्लुवर

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