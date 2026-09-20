आज का विचार: मैनेजर पांडेय

प्रेम दो भावों के बीच गतिशील होता है - आनंद और मंगलकामना। प्रेमी को प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है, और प्रेमी प्रिय की मंगलकामना में प्रवृत्त होता है।

- मैनेजर पांडेय



41 मिनट पहले