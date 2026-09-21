{"_id":"6ab136e00448f7e55608be03","slug":"aaj-ka-vichar-isaac-newton-ka-quotes-2026-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0906\u091c \u0915\u093e \u0935\u093f\u091a\u093e\u0930: \u0906\u0907\u091c\u093c\u0915 \u0928\u094d\u092f\u0942\u091f\u0928","category":{"title":"Aaj Ka Vichar","title_hn":"\u0906\u091c \u0915\u093e \u0935\u093f\u091a\u093e\u0930","slug":"aaj-ka-vichar"}}
आज का विचार: आइज़क न्यूटन
किसी भी साहसिक अनुमान के बग़ैर, कोई भी महान खोज संभव नहीं हुई है।
~ आइज़क न्यूटन
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
लिंक पर क्लिक करें और जुड़ें अमर उजाला काव्य के व्हाट्सएप चैनल से
https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o
एक घंटा पहले
कमेंट
कमेंट X