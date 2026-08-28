आज का विचार: अरस्तु

गुप्तचर और सूचक व्यक्ति अत्याचारी शासकों के मुख्य साधन होते हैं। लोगों का ध्यान, दूसरी ओर लगाने तथा अपने को उनमें नेता के रूप में आवश्यक बनाने के लिए युद्ध उनका प्रिय व्यवसाय होता है।



~ अरस्तु



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एक घंटा पहले