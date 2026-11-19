मुमताज़ अतहर: मैं इक ख़्वाब को जगमगाते हुए देखता हूँ



मैं इक ख़्वाब को जगमगाते हुए देखता हूँ

दिया इक दिए से जलाते हुए देखता हूँ



कभी सुर्ख़ फूलों से मैं अपनी पोरें जला कर

शरारों को मल्हार गाते हुए देखता हूँ



हवा जब कभी साहिली गीत छेड़े हुए हो

मैं पत्तों को ताली बजाते हुए देखता हूँ



सुलगती हुई रेत पर होंट रखता हुआ मैं

समुंदर सा इक झिलमिलाते हुए देखता हूँ



कभी मैं उसे चादर-ए-अब्र पर नाख़ुनों से

मुसलसल सितारे बनाते हुए देखता हूँ



कभी उस की मौजों में अफ़्लाक बहते मिले हैं

कभी उस को कश्ती चलाते हुए देखता हूँ



वो पानी में जब अपनी छब देखता है तो मैं भी

नदी चाँदनी में नहाते हुए देखता हूँ



नदी के उधर एक बे-अंत मंज़र है जिस में

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एक घंटा पहले