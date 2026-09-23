Urdu Poetry: मैं अपना प्यार भरा दिल किसी को क्या देती

ख़ुशी से रब्त न रख ग़म से सिलसिला न मिला
दवा में ज़हर मिला ज़हर में दवा न मिला
मैं अपना प्यार भरा दिल किसी को क्या देती
तुम्हारे जैसा हसीं कोई दूसरा न मिला
बहुत तलाश किया हम ने शहर-ओ-सहरा में
ख़ुदा के चाहने वाले मिले ख़ुदा न मिला
जमी थी गर्द-ए-हवस दोस्तों के चेहरों पर
ब-क़द्र-ए-ज़र्फ़-ए-नज़र कोई आश्ना न मिला
मिरी 'अना' के शजर इस क़दर घनेरे थे
हवा चली तो हवा को भी रास्ता न मिला
~ अना देहलवी
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
लिंक पर क्लिक करें और जुड़ें अमर उजाला काव्य के व्हाट्सएप चैनल से
https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o
57 मिनट पहले
कमेंट
कमेंट X