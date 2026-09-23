Urdu Poetry: मैं अपना प्यार भरा दिल किसी को क्या देती

ख़ुशी से रब्त न रख ग़म से सिलसिला न मिला

दवा में ज़हर मिला ज़हर में दवा न मिला



मैं अपना प्यार भरा दिल किसी को क्या देती

तुम्हारे जैसा हसीं कोई दूसरा न मिला



बहुत तलाश किया हम ने शहर-ओ-सहरा में

ख़ुदा के चाहने वाले मिले ख़ुदा न मिला



जमी थी गर्द-ए-हवस दोस्तों के चेहरों पर

ब-क़द्र-ए-ज़र्फ़-ए-नज़र कोई आश्ना न मिला



मिरी 'अना' के शजर इस क़दर घनेरे थे

हवा चली तो हवा को भी रास्ता न मिला



~ अना देहलवी



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57 मिनट पहले