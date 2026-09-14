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आज का शब्द: श्रीहीन और जगदीश गुप्त की कविता- हो गयी सांझ जीवन में

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- श्रीहीन, जिसका अर्थ है- जो तेज से हीन हो या जिसमें तेज न हो। प्रस्तुत है जगदीश गुप्त की कविता- हो गयी सांझ जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन से संज्ञा आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छा गयी उदासी मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊषा के दृग खुलते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गयी सांझ जीवन में।।1।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह उतर गया है दिन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरुओं में बेहोशी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जितना रंग लाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी प्रदोष दोषी है ।।2।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिव के श्रीहीन दृगों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लगी उदासी घिरने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संध्या ने तम केशों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँथी चुन कर कुछ किरनें।।3।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलदों के जल से मिल कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर फैल गये रंग सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्याकुल है प्रकृति चितेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पट कितनी बार संवारे।।4।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरनों के डोरे टूटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम में समीर भटका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कैसे अम्बर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जलद-पटल अटका है।।5।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्मयाँ जलद से उलझीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिमराभ हुई अरुणाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावस की साँझ रंगीली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीली-गीली अलसाई।।6।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों की अरुणाई से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर साँस सनी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन नयनों की श्यामलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में तिमर बनी है।।7।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू की कुछ बूँदों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा जीवन सीमित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों का उठना-गिरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सुख की अथ-इति है।।8।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिकूल हुए जब तुम ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कूल कहाँ से पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधि की अधीर लहरों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक डुबूँ-उतराऊँ।।9।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन तुमने हाँ कहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्छल विश्वास दिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कितने अब्द बिताऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले एक शब्द की माया।।10।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझ सकी न प्यास हृदय की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों की मधुराई से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ माँग रही है जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरुणाई तरुणाई से।।11।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हो कि सतत नीरव हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संध्या की कमल-कली से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुंजन भी छीन लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंदी मधु-मुग्ध अली से।।12।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस विस्तृत कोलाहल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पूछ रहा अपने से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सत्य हृदय के सारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों आज हुये सपने से।।13।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या उस सम्पूर्ण सृजन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निमर्म परिपूर्ति व्यथा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ देखा सपना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ भी सुना कथा थी।।14।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीथियाँ विकल बिलखातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलखाती बहती धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी मेरे मानस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसता प्रतिबम्ब तुम्हारा।।15।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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