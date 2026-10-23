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आज का शब्द: प्रपात और राही डूमरचीर की कविता- आख़िरी बार

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- प्रपात, जिसका अर्थ है- झरना, बहुत ऊंचा स्थान जहाँ कोई वस्तु सीधे नीचे गिरती है। प्रस्तुत है राही डूमरचीर की कविता- आख़िरी बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर थमा हुआ-सा लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वापस लौटने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरी हुई चीज़ों के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बटोरना पड़ता है ख़ुद को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी दी हुई एक घड़ी ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी नहीं रुकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिक-टिक करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा आगे बढ़ती दिखती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम आगे बढ़ गई हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तुम्हारी दी हुई घड़ी हो गई हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता प्रवासी थे धनबाद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव वापस लौट आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पैदा होने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ धमनियाँ बन गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल साँसों की हरियाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पहाड़ चिर सखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्या जाता धनबाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज इसी शहर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्टेशन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदा ली तुमने आख़िरी बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब क्या ही जाऊँगा धनबाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं मिलना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मिल ही गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से राँची में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं देखना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ-साथ प्रपात
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं जाना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थलगड़ी वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ूबसूरत गाँवों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसें इतनी हरी थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाल की छाँव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि समझ ही नहीं पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते भटक रहे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल-जंगल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राँची से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ट्रेन दुमका जा रही थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बार मैं जा रहा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िरी बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ-साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखा था बहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोयल-कारो को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें बेहद पसंद थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे गाँव की बाँसलोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किनारे बैठा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसंदीदा चट्टान पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँसलोई को देख रहा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौज से बहते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा नासमझ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें तो होना ही था नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं चला था बाँधने
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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37 minutes ago

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