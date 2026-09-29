आज का शब्द: प्रमाद और रमेश रंजक की कविता- बरसों के बाद

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- प्रमाद, जिसका अर्थ है- भ्रांति, धोखा, लापरवाही। प्रस्तुत है रमेश रंजक की कविता- बरसों के बाद
बरसों के बाद
यादों से जुड़ी एक याद
पिछड़े दिन तेज़ी से भागे
ठहर गए पलकों के आगे
छेड़ा जब चुलबुली हवा ने
गीत-सुमन सोते से जागे
टूट गया गन्ध का प्रमाद
बरसों के बाद
हम जितने डूबे अँसुआए
सारे दिन प्यास में नहाए
अँगड़ाई मधुवन्ती लहरें
फैल गए प्रतिबिम्बित साए
आज, लगा कल का अनुवाद
यादों से जुड़ी एक याद
बरसों के बाद
हमारे यूट्यूब चैनल को Subscribe करें।
लिंक पर क्लिक करें और जुड़ें अमर उजाला काव्य के व्हाट्सएप चैनल से
https://whatsapp.com/channel/0029VaXoA27A89Mp96alfc2o
1 hour ago
कमेंट
कमेंट X